Банк Реалист (бывш. МПБ), дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Банк Реалист (бывш. МПБ)
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 400 ₽
- стоимость обслуживания 50 $
- стоимость обслуживания 50 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Apple Pay
Выпуск и обслуживание
2 400 ₽
Первоначальный взнос: 2 400 руб.
Выпуск и обслуживание
50 $
Первоначальный взнос: 50 долл.
Выпуск и обслуживание
50 €
Первоначальный взнос: 50 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц; безналичные операции: до 250 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (лимиты могут быть изменены по получению заявления от Клиента в течение 1 рабочего дня)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 долл. в день, до 3 000 долл. в месяц; безналичные операции: до 5 000 долл. в день, до 10 000 долл. в месяц на оплату через Интернет и до 10 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц на оплату в торгово-сервисных предприятиях (лимиты могут быть изменены по получению заявления от Клиента в течение 1 рабочего дня)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 евро в день, до 3 000 евро в месяц; безналичные операции: до 5 000 евро в день, до 10 000 евро в месяц на оплату через Интернет и до 10 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц на оплату в торгово-сервисных предприятиях (лимиты могут быть изменены по получению заявления от Клиента в течение 1 рабочего дня)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб. / 0,7 долл. / 0,7 евро за операцию;
- конвертация - по курсу ЦБ+2% от суммы;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
12.02.2019 11:31
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Реалист»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
- Сайт
- www.mpbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 787-72-27