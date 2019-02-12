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Банк Реалист (бывш. МПБ), дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Банк Реалист (бывш. МПБ)
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 400 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Apple Pay
Выпуск и обслуживание
2 400 ₽
Первоначальный взнос: 2 400 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц; безналичные операции: до 250 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (лимиты могут быть изменены по получению заявления от Клиента в течение 1 рабочего дня)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб. / 0,7 долл. / 0,7 евро за операцию;
  • конвертация - по курсу ЦБ+2% от суммы;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
12.02.2019 11:31
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Реалист»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Сайт
www.mpbbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 787-72-27