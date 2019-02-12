Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип Apple Pay

Выпуск и обслуживание 2 400 ₽ Первоначальный взнос: 2 400 руб.

Выпуск и обслуживание 50 $ Первоначальный взнос: 50 долл.

Выпуск и обслуживание 50 € Первоначальный взнос: 50 евро

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц; безналичные операции: до 250 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (лимиты могут быть изменены по получению заявления от Клиента в течение 1 рабочего дня)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 долл. в день, до 3 000 долл. в месяц; безналичные операции: до 5 000 долл. в день, до 10 000 долл. в месяц на оплату через Интернет и до 10 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц на оплату в торгово-сервисных предприятиях (лимиты могут быть изменены по получению заявления от Клиента в течение 1 рабочего дня)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 евро в день, до 3 000 евро в месяц; безналичные операции: до 5 000 евро в день, до 10 000 евро в месяц на оплату через Интернет и до 10 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц на оплату в торгово-сервисных предприятиях (лимиты могут быть изменены по получению заявления от Клиента в течение 1 рабочего дня)