Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете проценты с ежемесячной капитализацией 0,1% Выпуск и обслуживание 750 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,6%, мин. 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,6%, мин. 50 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, 350 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 35 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;

комиссия за конвертацию - 1% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН стороннего банка;

невысокая плата за СМС-информирование Минусы обслуживание оплачивается за весь период действия карты Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года Дата актуализации 20.01.2019 12:35 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.