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Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная — Ассоциация
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 200 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
проценты указаны с ежемесячной капитализацией
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,6%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0,6%, мин. 50 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 200 000 руб. в день, 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;
- комиссия за конвертацию - 1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН стороннего банка;
- невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
- обслуживание оплачивается за весь период действия карты
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок действия карты - 3 года
Дата актуализации
20.01.2019 12:35
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Премиальная» в 30 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
- Адрес
- 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
(831) 434-36-53