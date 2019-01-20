Вход
Ассоциация, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

Дебетовая для сотрудников бюджетной сферы Мир Премиальная

Мир Премиальная — Ассоциация
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
проценты с ежемесячной капитализацией
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,6%, мин. 25 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0,6%, мин. 25 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 200 000 руб. в день, 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;
  • комиссия за конвертацию - 1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН стороннего банка;
  • невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта оформляется работникам государственных или муниципальных учреждений и предоставивших в банк подтверждающие данный факт документы
Дата актуализации
20.01.2019 12:25
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая для сотрудников бюджетной сферы Мир Премиальная» в 30 городах России
579
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижний Новгород
Отделения 2
Банкоматы 15
посмотреть на карте
Телефоны
(831) 434-36-53