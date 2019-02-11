Кредпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Мир Классическая — Кредпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
- стоимость обслуживания 5 $
- стоимость обслуживания 5 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Google Pay / Apple Pay
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Выпуск и обслуживание
5 $
Выпуск и обслуживание
5 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 100 000 руб. в день и 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 1 250 долл. в день и 3 750 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 5 евро.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 1 100 евро в день и 3 300 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 45 руб. /1 долл./ 1 евро за месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;
- конвертация по курсу банка;
- смена ПИН-кода в сторонних банках - 30 руб./ 0,5 долл. / 0,5 евро;
- плата за технический овердрафт - 40% годовых в рублях, 36% годовых в валюте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
11.02.2019 17:11
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Яpославский акционеpный «Кpедпpомбанк»
- Адрес
- 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 25/26
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ярославль
- Телефоны
-
(4852) 26-70-70