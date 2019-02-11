Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Google Pay / Apple Pay Выпуск и обслуживание 300 ₽ Выпуск и обслуживание 5 $ Выпуск и обслуживание 5 € Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 100 000 руб. в день и 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 1 250 долл. в день и 3 750 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 евро. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 1 100 евро в день и 3 300 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 45 руб. /1 долл./ 1 евро за месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;

конвертация по курсу банка;

смена ПИН-кода в сторонних банках - 30 руб./ 0,5 долл. / 0,5 евро;

плата за технический овердрафт - 40% годовых в рублях, 36% годовых в валюте Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания Минусы наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка Дата актуализации 11.02.2019 17:11 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.