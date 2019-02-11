Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи возможность привязки к Google Pay/ Apple Pay Cash Back 1,5% начисляется от суммы операций по оплате товаров и услуг, кроме операций в сети Интернет; ограничения по сумме возврата отсутствуют Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ Выпуск и обслуживание 30 $ Выпуск и обслуживание 30 € Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1 %, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 500 000 руб. в день и 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 12 500 долл. в день и 56 250 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 евро. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 11 100 евро в день и 50 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 45 руб. / 1 долл. / 1 евро за месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;

конвертация по курсу банка;

смена ПИН-кода в сторонних банках - 30 руб./ 0,5 долл. / 0,5 евро;

плата за технический овердрафт - 40% годовых в рублях, 36% годовых в валюте Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back Минусы наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка Дата актуализации 11.02.2019 17:11 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.