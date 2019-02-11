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Кредпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая World

Mastercard World — Кредпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 500 ₽
  • cash back 1,5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • возможность привязки к Google Pay/ Apple Pay
Cash Back
1,5%
  • начисляется от суммы операций по оплате товаров и услуг, кроме операций в сети Интернет; ограничения по сумме возврата отсутствуют
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1 %, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах банка: 500 000 руб. в день и 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 45 руб. / 1 долл. / 1 евро за месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;
  • конвертация по курсу банка;
  • смена ПИН-кода в сторонних банках - 30 руб./ 0,5 долл. / 0,5 евро;
  • плата за технический овердрафт - 40% годовых в рублях, 36% годовых в валюте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back
Минусы
  • наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
11.02.2019 17:11
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая World» в 3 городах России
598
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Справочная информация
АО «Яpославский акционеpный «Кpедпpомбанк»
Адрес
150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 25/26
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ярославль
Отделения 1
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Телефоны
(4852) 26-70-70