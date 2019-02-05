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Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

SVO Club Premium

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 29 400 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • для путешествий

программа Мои путешествия: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 рубль) только в Интернете на покупку билетов любых авиакомпаний или на проживание в отелях по всему миру:

  • 1% от суммы любых покупок;
  • 7% за покупку авиабилетов, бронирование отелей и аренде автомобилей;
  • 5% от суммы любых покупок в аэропорту "Шереметьево";
  • макс. 10 000 бонусов в месяц, срок их действия - 720 дней с даты активации карты

начисление бонусов в зависимости от остатка на карте:

  • 6% на остаток до 1 000 000 руб. при сумме покупок от 25 000 руб. в месяц;
  • 2% в остальных случаях

дополнительно:

  • 10% скидка на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту "Шереметьево";
  • скидки и специальные предложения от партнеров программы: Шоколадница скидка 10% от суммы счета, бесплатное повышение категории номера "Radisson Blu" или "Park Inn";
  • бесплатная парковка личного автомобиля на круглосуточной охраняемой парковке аэропорта в течении 14 календарных дней
Мультивалютная карта

основной валютой карты является рубль, вспомогательные валюты - доллар и евро

Выпуск и обслуживание
0 - 29 400 ₽

по 2 450 руб. ежемесячно, плата не взимается при:

  • сумме среднемесячного остатка от 600 000 руб. и/или
  • сумме покупок от 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 3% от суммы превышения лимита

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 75 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 150 руб. / 5 долл. / 4 евро
Снятие наличных в ПВН других банков

0% при снятии до 75 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 150 руб. / 5 долл. / 4 евро

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в банкоматах в день, до 500 000 руб. в ПВН банка в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
  • более 800 бизнес-залов в аэропортах по всему миру с бесплатным неограниченным доступом (Lounge Key);
  • бесплатное страхование выезжающих за рубеж с сумма страхового покрытия 100 000 евро, включая спортивные риски;
  • консьерж-сервис бесплатно;
  • 12% скидка на аренду банковских ячеек
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;
  • бесплатное снятие в сторонних устройствах (до 75 000 руб. в месяц);
  • бонусная программа;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток;
  • бесплатная страховка для выезжающих за рубеж и консьерж-сервис, посещение бизнес-залов аэропортов
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания при не соблюдении условий бесплатности
Особые ограничения
  • оформляется только в аэропорту "Шереметьево"
Дата актуализации
05.02.2019 13:09
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба