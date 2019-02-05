Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
SVO Club Premium
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 29 400 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- для путешествий
программа Мои путешествия: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 рубль) только в Интернете на покупку билетов любых авиакомпаний или на проживание в отелях по всему миру:
- 1% от суммы любых покупок;
- 7% за покупку авиабилетов, бронирование отелей и аренде автомобилей;
- 5% от суммы любых покупок в аэропорту "Шереметьево";
- макс. 10 000 бонусов в месяц, срок их действия - 720 дней с даты активации карты
начисление бонусов в зависимости от остатка на карте:
- 6% на остаток до 1 000 000 руб. при сумме покупок от 25 000 руб. в месяц;
- 2% в остальных случаях
дополнительно:
- 10% скидка на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту "Шереметьево";
- скидки и специальные предложения от партнеров программы: Шоколадница скидка 10% от суммы счета, бесплатное повышение категории номера "Radisson Blu" или "Park Inn";
- бесплатная парковка личного автомобиля на круглосуточной охраняемой парковке аэропорта в течении 14 календарных дней
Мультивалютная карта
основной валютой карты является рубль, вспомогательные валюты - доллар и евро
Выпуск и обслуживание
0 - 29 400 ₽
по 2 450 руб. ежемесячно, плата не взимается при:
- сумме среднемесячного остатка от 600 000 руб. и/или
- сумме покупок от 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 3% от суммы превышения лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 75 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 150 руб. / 5 долл. / 4 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
0% при снятии до 75 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 150 руб. / 5 долл. / 4 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в банкоматах в день, до 500 000 руб. в ПВН банка в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
- более 800 бизнес-залов в аэропортах по всему миру с бесплатным неограниченным доступом (Lounge Key);
- бесплатное страхование выезжающих за рубеж с сумма страхового покрытия 100 000 евро, включая спортивные риски;
- консьерж-сервис бесплатно;
- 12% скидка на аренду банковских ячеек
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;
- бесплатное снятие в сторонних устройствах (до 75 000 руб. в месяц);
- бонусная программа;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток;
- бесплатная страховка для выезжающих за рубеж и консьерж-сервис, посещение бизнес-залов аэропортов
Минусы
- высокая стоимость обслуживания при не соблюдении условий бесплатности
Особые ограничения
- оформляется только в аэропорту "Шереметьево"
Дата актуализации
05.02.2019 13:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба