программа Мои путешествия: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 рубль) только в Интернете на покупку билетов любых авиакомпаний или на проживание в отелях по всему миру:

1% от суммы любых покупок;

7% за покупку авиабилетов, бронирование отелей и аренде автомобилей;

5% от суммы любых покупок в аэропорту "Шереметьево";

макс. 10 000 бонусов в месяц, срок их действия - 720 дней с даты активации карты

начисление бонусов в зависимости от остатка на карте:

6% на остаток до 1 000 000 руб. при сумме покупок от 25 000 руб. в месяц;

2% в остальных случаях

дополнительно: