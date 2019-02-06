Солид Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Дебетовая Мир
Мир Классическая — Солид Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 50 руб.
- 0,8% - в банкоматах Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 50 руб.
- 0,8% - в ПВН Росбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и пвн: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- плата за возникновение неразрешенного овердрафта свыше трех дней - 68% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН Росбанка
Дата актуализации
06.02.2019 12:57
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(423) 226-57-22