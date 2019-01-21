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Пенсионная

Мир Классическая — Акцепт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • технология MirAccept
Бонусы
  • другое
  • Программа подключается только к картам бесконтактной оплаты;
  • 1 балл за каждые 100 руб., потраченные на безналичные операции, выплачивается при достижении покупок на сумму не менее 15 000 руб. в месяц; цена одного балла определяется банком и доводится до клиентов
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - две операции снятия в месяц;далее 1%, мин. 100 руб. от суммы операции

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - две операции снятия в месяц;далее 1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в неделю
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка+1%;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
  • плата за технический овердрафт - 50% годовых; пенни за несвоевременное погашение - 20%;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • наличие бонусной программы;
  • невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;
  • две операции снятия в месяц бесплатно в устройствах сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • cash back подключается по желанию клиента;
  • карта оформляется для зачисления пенсий и социальных выплат (перевод пенсии в банк обязателен)
Дата актуализации
21.01.2019 14:43
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 9 городах России
1 065
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
Сайт
www.akcept.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 7
Банкоматы 48
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба