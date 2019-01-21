Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) технология MirAccept Бонусы другое Программа подключается только к картам бесконтактной оплаты;

1 балл за каждые 100 руб., потраченные на безналичные операции, выплачивается при достижении покупок на сумму не менее 15 000 руб. в месяц; цена одного балла определяется банком и доводится до клиентов Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - две операции снятия в месяц;далее 1%, мин. 100 руб. от суммы операции Снятие наличных в ПВН других банков 0% - две операции снятия в месяц;далее 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в неделю Дополнительная информация конвертация - по курсу банка+1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

плата за технический овердрафт - 50% годовых; пенни за несвоевременное погашение - 20%;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

наличие бонусной программы;

невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;

две операции снятия в месяц бесплатно в устройствах сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения cash back подключается по желанию клиента;

карта оформляется для зачисления пенсий и социальных выплат (перевод пенсии в банк обязателен) Дата актуализации 21.01.2019 14:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.