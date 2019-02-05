Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб. (0%в банкоматах банка Траст, Бинбанка, Росгосстрахбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. (0% в ПВН банка Траст) Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация комиссия за конвертацию - 2,5-5% от суммы в зависимости от типа расходной операции;

плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;

СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. за каждую операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты Особые ограничения карта предназначена для социальных выплат Дата актуализации 05.02.2019 13:40 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.