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Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Мир Классическая — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 199 руб. (0%в банкоматах банка Траст, Бинбанка, Росгосстрахбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 199 руб. (0% в ПВН банка Траст)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • комиссия за конвертацию - 2,5-5% от суммы в зависимости от типа расходной операции;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. за каждую операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
  • карта предназначена для социальных выплат
Дата актуализации
05.02.2019 13:40
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 87
Банкоматы 292
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба