Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
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Мир Классическая — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 199 руб. (0%в банкоматах банка Траст, Бинбанка, Росгосстрахбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 199 руб. (0% в ПВН банка Траст)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- комиссия за конвертацию - 2,5-5% от суммы в зависимости от типа расходной операции;
- плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. за каждую операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
- карта предназначена для социальных выплат
Дата актуализации
05.02.2019 13:40
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба