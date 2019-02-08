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Индивидуальный зарплатный проект
Visa Classic — Банк «Возрождение»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 000 ₽
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
1%
1% за любые покупки, макс. 1 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 1 000 ₽
со 2-го года: 0-1 200 руб.
по 100 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий (в месяц):
- размер безналичных зачислений на карту - от 15 000 руб. или
- сумма безналичных платежей - от 10 000 руб. или
- среднемесячный остаток на картсчете - от 30 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 199 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 199 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день в банкоматах банка и его партнеров, до 100 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 600 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах банка - 3 руб., начиная с 4-й операции в месяц, в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы наличной операции, дополнительная комиссия 1% взимается при совершении операций за рубежом в валюте, отличной от долл. / евро;
- оформление виртуальной карты - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное получение наличных в банкоматах банков-партнеров;
- лояльные условия бесплатного обслуживания;
- наличие cash back
Дата актуализации
08.02.2019 11:49
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальный зарплатный проект» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 755-00-05 — единая справочная служба