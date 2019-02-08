по 100 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий (в месяц):

Лимиты по операциям

снятие наличных: до 150 000 руб. в день в банкоматах банка и его партнеров, до 100 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 600 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц