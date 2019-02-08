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Индивидуальный зарплатный проект Gold

Visa Gold — Банк «Возрождение»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 000 ₽
  • cash back 1%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
1%

1% за любые покупки, макс. 1 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание
0 - 2 000 ₽

со 2-го года: 0-2 400 руб.

по 200 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий (в месяц):

  • размер безналичных зачислений на карту - от 25 000 руб. или
  • сумма безналичных платежей - от 20 000 руб. или
  • среднемесячный остаток на картсчете - от 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 199 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 199 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 350 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 750 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах банка - 3 руб., начиная с 4-й операции в месяц, в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы наличной операции, дополнительная комиссия 1% взимается при совершении операций за рубежом в валюте, отличной от долл. / евро;
  • оформление виртуальной карты - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное получение наличных в банкоматах банков-партнеров;
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • наличие cash back
Дата актуализации
08.02.2019 11:49
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальный зарплатный проект Gold» в 80 городах России
2 072
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба