по 200 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий (в месяц):

Лимиты по операциям

снятие наличных: до 350 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 750 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков