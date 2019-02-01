Эс-Би-Ай Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Валютная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 17 $
- стоимость обслуживания 15 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
17 $
со 2-го года: 1 188 руб. (эквивалент)
- 99 руб. в месяц; плата за первый месяц не взимается
Выпуск и обслуживание
15 €
со 2-го года: 1 188 руб. (эквивалент)
- 99 руб. в месяц; плата за первый месяц не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- штраф за неразрешенный овердрафт - 390 руб. (начисляется через 30 дней с момента возникновения)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное получение наличных в любых банкоматах;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
01.02.2019 15:26
Валюта счета:
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Валютная» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
- Адрес
- 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
- Сайт
- sbibankllc.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700 65 12 — единая справочная служба