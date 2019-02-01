Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 17 $ со 2-го года: 1 188 руб. (эквивалент) 99 руб. в месяц; плата за первый месяц не взимается Выпуск и обслуживание 15 € со 2-го года: 1 188 руб. (эквивалент) 99 руб. в месяц; плата за первый месяц не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

штраф за неразрешенный овердрафт - 390 руб. (начисляется через 30 дней с момента возникновения) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное получение наличных в любых банкоматах;

бесплатное СМС-информирование Минусы высокая стоимость обслуживания Дата актуализации 01.02.2019 15:26 Валюта счета: доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.