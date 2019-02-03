0 - 2 500 ₽

по 250 руб. в месяц, плата не взимается за первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:

среднемесячный остаток за предшествующий месяц составил 300 000 - 1 500 000 руб.;

сумма покупок за предшествующий месяц 30 000 - 75 000 руб.

если остатки и сумма покупок больше указанных пределов, то возможен переход на обслуживание по пакету Citi Priority