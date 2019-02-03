Ситибанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
CitiOne Plus
Mastercard World — Ситибанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 500 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Мультивалютная карта
возможна бесплатная перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 7%
на остаток на накопительном счете (открывается отдельно от карточного счета): 3% - до 150 000 руб.; 400 000 001 до 499 000 000 руб.; 3,25% - 150 001 - 400 000 руб.; 3,5% - 400 001 - 4 000 000 руб. и 200 000 001 - 400 000 000 руб. 4% - 4 000 001 - 25 000 000 руб.; 4,5% - 25 000 001 - 40 000 000 руб.; 5%- 40 000 001 - 100 000 000 руб.; 7% - 100 000 001 - 200 000 000 руб.; свыше 499 000 001 проценты не начисляются.
Выпуск и обслуживание
0 - 2 500 ₽
по 250 руб. в месяц, плата не взимается за первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:
- среднемесячный остаток за предшествующий месяц составил 300 000 - 1 500 000 руб.;
- сумма покупок за предшествующий месяц 30 000 - 75 000 руб.
если остатки и сумма покупок больше указанных пределов, то возможен переход на обслуживание по пакету Citi Priority
Снятие наличных в банкоматах банка
0% (в России и за рубежом)
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 100 руб. при снятии до 500 000 руб. (эквивалент в долл.) за операцию; 3,5% - более 500 000 руб. (эквивалент в долл.);
0% при снятии до 5 000 евро (включительно) за операцию; 0,5% - 5 000 - 15 000 евро (включительно); 3,5% - более 15 000 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при соблюдении требований по остаткам и обороту (см. выпуск и обслуживание);
- 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно при соблюдении требований по остаткам и обороту, 89 руб. в месяц - в остальных случаях;
- плата за неразрешенный овердрафт - 35% годовых;
- 2 дополнительные карты
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные получение наличных в любых банкоматах, СМС-информирование, обслуживание карты при выполнении требований банка
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- требуется поддержание остатка от 300 000 руб. и суммы покупок от 30 000 руб. в предыдущем месяце;
- проценты начисляются на остаток по накопительному счету
Дата актуализации
03.02.2019 23:34
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «CitiOne Plus» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба