Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Мультивалютная карта возможна бесплатная перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток на накопительном счете (открывается отдельно от карточного счета): 3% - до 150 000 руб.; 400 000 001 до 499 000 000 руб.; 3,25% - 150 001 - 400 000 руб.; 3,5% - 400 001 - 4 000 000 руб. и 200 000 001 - 400 000 000 руб. 4% - 4 000 001 - 25 000 000 руб.; 4,5% - 25 000 001 - 40 000 000 руб.; 5%- 40 000 001 - 100 000 000 руб.; 7% - 100 000 001 - 200 000 000 руб.; свыше 499 000 001 проценты не начисляются. от 3% до 7% Выпуск и обслуживание 0 - 2 500 ₽ по 250 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при поступлении заработной платы в размере 80 000-250 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% (в России и за рубежом) Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 100 руб. при снятии до 500 000 руб. (эквивалент в долл.) за операцию; 3,5% - более 500 000 руб. (эквивалент в долл.);

0% при снятии до 5 000 евро (включительно) за операцию; 0,5% - 5 000-15 000 евро (включительно); 3,5% - более 15 000 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при поступлении заработной платы в размере 80 000-250 000 руб. в месяц;

1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных через банкоматы: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно при поступлении заработной платы в размере 80 000-250 000 руб. в месяц, 89 руб. в месяц - в остальных случаях;

плата за неразрешенный овердрафт - 35% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные получение наличных в любых банкоматах, СМС-информирование, обслуживание карты при регулярном поступлении на счет от 80 000 руб. в месяц Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Особые ограничения открывается при перечислении зарплаты от 80 000 руб. в месяц Дата актуализации 05.02.2019 14:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.