Ситибанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Зарплатная Эксперт
Mastercard World Black Edition «Citi Priority» — Ситибанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 15 000 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Мультивалютная карта
возможна бесплатная перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 8%
на остаток на накопительном счете (открывается отдельно от карточного счета): 4% - до 150 000 руб., от 400 000 руб. до 4 000 000 руб.; 8% - 150 000 руб. - 400 000 руб.; свыше 4 000 000 руб. проценты не начисляются; акция до 30.04.2019
Выпуск и обслуживание
0 - 15 000 ₽
по 1 500 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при поступлении заработной платы в размере 250 000-400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% (в России и за рубежом)
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 100 руб. при снятии до 500 000 руб. (эквивалент в долл.) за операцию, 3,5% - более 500 000 руб. (эквивалент в долл.);
0% при снятии до 5 000 евро (включительно) за операцию, 0,5% - 5 000-15 000 евро (включительно), 3,5% - более 15 000 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при регулярном поступлении зарплаты от 250 000 руб.;
- 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно при поступлении заработной платы в размере 250 000-400 000 руб. в месяц, 89 руб. - в остальных случаях;
- плата за неразрешенный овердрафт - 35% годовых;
- 2 дополнительные карты;
- 2 прохода в месяц в бизнес-залы аэропортов по карте Priority Pass - бесплатно (4 прохода в месяц при среднемесячном балансе от 1 500 000 руб.);
- доступ к точкам Wi-Fi (Boingo Wireless) - бесплатно;
- страхование выезжающих за рубеж, консьерж сервис - бесплатно при поступлении зарплаты от 250 000 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные получение наличных в любых банкоматах, СМС-информирование, обслуживание карты при выполнении требований банка
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- открывается при перечислении зарплаты от 250 000 руб. в месяц
Дата актуализации
05.02.2019 14:43
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Зарплатная Эксперт» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба