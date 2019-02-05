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Ситибанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Зарплатная Эксперт

Mastercard World Black Edition «Citi Priority» — Ситибанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 15 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Мультивалютная карта

возможна бесплатная перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 8%
на остаток на накопительном счете (открывается отдельно от карточного счета): 4% - до 150 000 руб., от 400 000 руб. до 4 000 000 руб.; 8% - 150 000 руб. - 400 000 руб.; свыше 4 000 000 руб. проценты не начисляются; акция до 30.04.2019
Выпуск и обслуживание
0 - 15 000 ₽

по 1 500 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при поступлении заработной платы в размере 250 000-400 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0% (в России и за рубежом)

Снятие наличных в ПВН банка

  • 0,5%, мин. 100 руб. при снятии до 500 000 руб. (эквивалент в долл.) за операцию, 3,5% - более 500 000 руб. (эквивалент в долл.);

  • 0% при снятии до 5 000 евро (включительно) за операцию, 0,5% - 5 000-15 000 евро (включительно), 3,5% - более 15 000 евро

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при регулярном поступлении зарплаты от 250 000 руб.;
  • 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - бесплатно при поступлении заработной платы в размере 250 000-400 000 руб. в месяц, 89 руб. - в остальных случаях;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 35% годовых;
  • 2 дополнительные карты;
  • 2 прохода в месяц в бизнес-залы аэропортов по карте Priority Pass - бесплатно (4 прохода в месяц при среднемесячном балансе от 1 500 000 руб.);
  • доступ к точкам Wi-Fi (Boingo Wireless) - бесплатно;
  • страхование выезжающих за рубеж, консьерж сервис - бесплатно при поступлении зарплаты от 250 000 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные получение наличных в любых банкоматах, СМС-информирование, обслуживание карты при выполнении требований банка
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • открывается при перечислении зарплаты от 250 000 руб. в месяц
Дата актуализации
05.02.2019 14:43
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Зарплатная Эксперт» в 8 городах России
1 483
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба