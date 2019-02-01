Газэнергобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Доходная
MasterCard Standard — Газэнергобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Unembossed Instant Issue
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 0,5 до 1%
- 1% на АЗС;
- 0,5% в остальных торговых точках;
- мин. сумма операции - 500 руб.;
- макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров, работ и услуг использованием карты на сумму не менее 5 000 руб. в месяц; 6% годовых начисляются на остаток от 30 000 до 300 000 руб., 4% годовых - от 300 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 30 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,1% - до 10 000 руб. за операцию, 0,1%, мин. 50 руб. - свыше 10 000 руб. за операцию
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах СКБ-банка, МДМ Банка и Бинбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0,1% - до 10 000 руб. за операцию, 0,1%, мин. 50 руб. - свыше 10 000 руб. за операцию - в ПВН СКБ-банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах банка, СКБ-банка, МДМ Банка, Бинбанка - 100 000 руб. в сутки, в ПВН банка и СКБ-банка - 1 000 000 руб. в сутки, в любых банкоматах - 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц или 500 руб. в год;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 40 руб., СКБ-банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств на картсчете в рублях;
- наличие cash back;
- бесплатное обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров;
- пониженная комиссия за снятие в ПВН СКБ-банка
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации
01.02.2019 12:38
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 45 городах России
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Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
- 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- Сайт
- www.gebank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Калуга
- Телефоны
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8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55