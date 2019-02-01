Начисление процентов на остаток средств на счете

начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров, работ и услуг использованием карты на сумму не менее 5 000 руб. в месяц; 6% годовых начисляются на остаток от 30 000 до 300 000 руб., 4% годовых - от 300 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 30 000 руб.

от 4% до 6%