Вход
Тольяттихимбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Мир Классическая

Мир Классическая — Тольяттихимбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 000 ₽
  • cash back 0,5%
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • технология MirAccept
Cash Back
0,5%
  • начисляется от суммы покупок не менее 10 000 руб. в месяц;
  • макс. - 2 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽

карта выпускается на 3 года, плата взимается единовременно за весь срок действия

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,2%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 5 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 36,5% годовых;
  • доставка карт и ПИН-конвертов по желанию клиента - 200 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • возможна доставка карты
Дата актуализации
12.02.2019 17:46
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 1 городе России
504
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
Адрес
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 5
Банкоматы 39
посмотреть на карте
Телефоны
(8482) 71-81-71