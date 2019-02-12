Тройка-Д Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Премиальная
MasterCard Platinum — Тройка-Д Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 5 000 ₽
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay
Cash Back
1%
- от суммы оплаченных товаров и услуг для владельцев пакета Alma Premium;
- макс. сумма возмещения в месяц - 10 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 5 000 ₽
со 2-го года: 0-6 000 руб.
за пакет услуг Alma Premium:
- 4 000 руб. в год или
- 500 руб. в месяц, плата не взимается при наличии действующих депозитов на сумму от 1 500 000 руб. или эквивалента в валюте;
- первые 2 месяца бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- открытие и обслуживание 3-х карточных счетов (рубли, доллары США и евро), 3-х текущих (рубли, доллары США и евро) и 3-х доходных счетов «Мобильный» (рубли, доллары США и евро), но не более одного в каждой из валют;
- предоставляются 2 бесплатные дополнительные карты;
- предоставляется скидка в 20% на аренду сейфовых ячеек;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в сторонних банкоматах;
- бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг Alma Premium
Дата актуализации
12.02.2019 13:27
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
- Сайт
- almabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 783-38-00