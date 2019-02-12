Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay Cash Back 1% от суммы оплаченных товаров и услуг для владельцев пакета Alma Premium;

макс. сумма возмещения в месяц - 10 000 руб. Выпуск и обслуживание 0 - 5 000 ₽ со 2-го года: 0-6 000 руб. за пакет услуг Alma Premium: 4 000 руб. в год или

500 руб. в месяц, плата не взимается при наличии действующих депозитов на сумму от 1 500 000 руб. или эквивалента в валюте;

первые 2 месяца бесплатно Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7%, мин. 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 250 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация открытие и обслуживание 3-х карточных счетов (рубли, доллары США и евро), 3-х текущих (рубли, доллары США и евро) и 3-х доходных счетов «Мобильный» (рубли, доллары США и евро), но не более одного в каждой из валют;

предоставляются 2 бесплатные дополнительные карты;

предоставляется скидка в 20% на аренду сейфовых ячеек;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в сторонних банкоматах;

бесплатный запрос баланса в любых банкоматах Особые ограничения карта выпускается в рамках пакета услуг Alma Premium Дата актуализации 12.02.2019 13:27 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.