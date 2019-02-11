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Солидарность, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Мир Привилегия

Мир Классическая — Солидарность (Самара)
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 250 до 350 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
250 - 350 ₽

250 руб. - стоимость обслуживания моментальной карты

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. в день и месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
  • плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
11.02.2019 13:46
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Привилегия» в 18 городах России
687
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
Сайт
www.solid.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 5
Банкоматы 8
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Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78