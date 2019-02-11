Солидарность, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир Привилегия
Мир Классическая — Солидарность (Самара)
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 250 до 350 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
250 - 350 ₽
250 руб. - стоимость обслуживания моментальной карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. в день и месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
- плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
11.02.2019 13:46
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Привилегия» в 18 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
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(846) 203-44-44(846) 379-78-78