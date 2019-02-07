Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back 1% от суммы покупок;

макс. - 3 000 руб. в месяц (начисление бонусных баллов или cash back) Бонусы для путешествий начисление миль, которые в дальнейшем можно обменять на бесплатные полеты на сайте Eqvilibriaclub: приветственные 1 000 миль - при совершении первой покупки по карте;

1 миля за 30 руб., потраченные с использованием карты в торгово-сервисных предприятиях (начисление бонусных баллов или cash back) Выпуск и обслуживание 5 000 ₽ Выпуск и обслуживание 100 $ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: 2 000 000 руб. в день и в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка в эквиваленте: 5 000 000 руб. в день и в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

выпуск карты PriorityPass, комплексное страхование для держателя карты и членов его семьи «Программа привилегий», консьерж-сервис, круглосуточная медицинская и юридическая поддержка - бесплатно;

доступна программа «Дисконт-клуб»;

дополнительно могут быть выпущены до 3 банковских карт;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление бонусных баллов или cash back;

невысокая стоимость обслуживания;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков Особые ограничения бонусная программа (либо с начислением миль, либо кэшбэк) устанавливается при выпуске карты и не может быть изменена до конца срока действия карты Дата актуализации 07.02.2019 11:41 Валюта счета: российский рубль

доллар США Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.