Саровбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Первый класс
Visa Infinite — Саровбизнесбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 5 000 ₽
- cash back 1%
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 100 $
- cash back 1%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
1%
- от суммы покупок;
- макс. - 3 000 руб. в месяц (начисление бонусных баллов или cash back)
Бонусы
- для путешествий
начисление миль, которые в дальнейшем можно обменять на бесплатные полеты на сайте Eqvilibriaclub:
- приветственные 1 000 миль - при совершении первой покупки по карте;
- 1 миля за 30 руб., потраченные с использованием карты в торгово-сервисных предприятиях (начисление бонусных баллов или cash back)
Выпуск и обслуживание
5 000 ₽
Выпуск и обслуживание
100 $
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: 2 000 000 руб. в день и в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка в эквиваленте: 5 000 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- выпуск карты PriorityPass, комплексное страхование для держателя карты и членов его семьи «Программа привилегий», консьерж-сервис, круглосуточная медицинская и юридическая поддержка - бесплатно;
- доступна программа «Дисконт-клуб»;
- дополнительно могут быть выпущены до 3 банковских карт;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление бонусных баллов или cash back;
- невысокая стоимость обслуживания;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков
Особые ограничения
- бонусная программа (либо с начислением миль, либо кэшбэк) устанавливается при выпуске карты и не может быть изменена до конца срока действия карты
Дата актуализации
07.02.2019 11:41
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Первый класс» в 23 городах России
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
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(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба