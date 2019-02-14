Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 3% Выпуск и обслуживание 480 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% до 100 000 руб. в месяц

0,5% свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% до 100 000 руб. в месяц

0,5% свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 200 руб.

0% до 100 000 руб. в месяц в банкоматах группы ВТБ

0,5% свыше 100 000 руб. в месяц в банкоматах группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

смена ПИН-кода - 50 руб. за каждую операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

невысокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 14.02.2019 10:30 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.