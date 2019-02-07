Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay Cash Back от 1 до 10% 1% - при оплате товаров и услуг;

5% при совокупном обороте по карте по оплате товаров и услуг в месяц до 69 999 руб. включительно в категории "Развлечения";

10% при совокупном обороте по карте по оплате товаров и услуг в месяц от 70 000 руб. в категории "Развлечения";

5% (макс. 3 000 руб.) в месяц в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";

2% (макс. 3 000 руб) в месяц в сети других АЗС/АЗК (ТНК, BP, Роснефть, Башнефть);

макс. 20 000 руб. в месяц - ограничение на сумму выплаты вознаграждения по всем операциям Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ со 2-го года: 5 000 руб Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - в банкоматах Дальневосточного Банка, 1%, мин. 150 руб. - в банкоматах других банков Снятие наличных в ПВН других банков 0,3% - в пунктах выдачи наличных Дальневосточного Банка , 1%, мин. 150 руб. - в пунктах выдачи других банков Лимиты по операциям снятие наличных: до 900 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в банкоматах, ПВН собственных и Дальневосточного Банка), до 2 500 000 руб в месяц (в банкоматах и ПВН других банков) Дополнительная информация СМС-информирование: пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфортный" - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах и терминалах самообслуживания Дальневосточного Банка - бесплатно, в банкоматах других банков - 30 руб;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

возможность подключения бесплатного пакета СМС - информирования Минусы высокая стоимость обслуживания карты;

комиссия за снятие в ПВН собственного банка Дата актуализации 07.02.2019 10:18 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.