Всероссийский Банк Развития Регионов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Каникулы World Black Edition
Mastercard World Black Edition «Каникулы» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 1% - при оплате товаров и услуг;
- 5% при совокупном обороте по карте по оплате товаров и услуг в месяц до 69 999 руб. включительно в категории "Развлечения";
- 10% при совокупном обороте по карте по оплате товаров и услуг в месяц от 70 000 руб. в категории "Развлечения";
- 5% (макс. 3 000 руб.) в месяц в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";
- 2% (макс. 3 000 руб) в месяц в сети других АЗС/АЗК (ТНК, BP, Роснефть, Башнефть);
- макс. 20 000 руб. в месяц - ограничение на сумму выплаты вознаграждения по всем операциям
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
со 2-го года: 5 000 руб
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - в банкоматах Дальневосточного Банка, 1%, мин. 150 руб. - в банкоматах других банков
Снятие наличных в ПВН других банков
0,3% - в пунктах выдачи наличных Дальневосточного Банка , 1%, мин. 150 руб. - в пунктах выдачи других банков
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 900 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в банкоматах, ПВН собственных и Дальневосточного Банка), до 2 500 000 руб в месяц (в банкоматах и ПВН других банков)
Дополнительная информация
- СМС-информирование: пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфортный" - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах и терминалах самообслуживания Дальневосточного Банка - бесплатно, в банкоматах других банков - 30 руб;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- возможность подключения бесплатного пакета СМС - информирования
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- комиссия за снятие в ПВН собственного банка
Дата актуализации
07.02.2019 10:18
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Каникулы World Black Edition» в 48 городах России
2 648Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-03-49 — контакт-центр