Всероссийский Банк Развития Регионов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Вокруг света
Mastercard World «Вокруг света» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Бонусы
- для путешествий
программа лояльности Вокруг света: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно обменять на авиабилеты, бронирование отелей и трансферы в личном кабинете Mastercard:
3 000 приветственных баллов начисляются при первой покупке на сумму не менее 1 000 руб.
1 балл за каждые потраченные 26 руб.;
удвоенные баллы в день рождения
срок действия баллов - 3 года
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
со 2-го года: 2 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - в банкоматах Дальневосточного Банка, 1%, мин. 150 руб. - в банкоматах других банков
Снятие наличных в ПВН других банков
0,3% - в пунктах выдачи наличных Дальневосточного Банка, 1%, мин. 150 руб. - в пунктах выдачи других банков
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 2 500 000 руб. в месяц (в банкоматах, ПВН собственных и Дальневосточного Банка), до 1 500 000 руб в месяц (в банкоматах и ПВН других банков)
Дополнительная информация
- СМС-информирование: пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфортный" - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах и терминалах самообслуживания Дальневосточного Банка - бесплатно, в банкоматах сторонних банков - 30 руб;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- возможность подключения бесплатного пакета СМС - информирования
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- комиссия за снятие в ПВН собственного банка
Дата актуализации
07.02.2019 10:46
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Вокруг света» в 48 городах России
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-03-49 — контакт-центр