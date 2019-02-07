Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay Бонусы для путешествий программа лояльности Вокруг света: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно обменять на авиабилеты, бронирование отелей и трансферы в личном кабинете Mastercard: 5 000 приветственных баллов (начисляются при первой покупке на сумму не менее 3 000 руб.);

2 балла за каждые 50 руб. (при совокупном обороте по карте по оплате товаров и услуг в месяц до 69 999 руб. включительно);

3 балла за каждые 50 руб. (в течение каждого календарного месяца начисляется 2 балла за каждые 50 руб., не позднее 3 рабочих дней после фактического списания денежных средств со счета банковской карты; при обеспечении совокупного оборота по оплате товаров и услуг свыше 70 000 руб. в данном календарном месяце начисляется дополнительный 1 балл за каждые 50 руб. в течение 14 рабочих дней следующего календарного месяца. При совершении операций в конце расчетного месяца, в случае, если списание таких операций со счета произошло в следующем календарном месяце, операции будут учтены в совокупном обороте за месяц, в котором произведено фактическое списание средств со счета);

удвоенные баллы в день рождения срок действия баллов - 3 года Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ со 2-го года: 5 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - в банкоматах Дальневосточного Банка, 1%, мин. 150 руб. - в банкоматах других банков Снятие наличных в ПВН других банков 0,3% - в пунктах выдачи наличных Дальневосточного Банка, 1%, мин. 150 руб. - в пунктах выдачи других банков Лимиты по операциям снятие наличных: до 900 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в банкоматах, ПВН собственных и Дальневосточного Банка), до 2 500 000 руб в месяц (в банкоматах и ПВН других банков) Дополнительная информация СМС-информирование: пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфортный" - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах и терминалах самообслуживания Дальневосточного Банка - бесплатно, в банкоматах сторонних банков - 30 руб;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

возможность подключения бесплатного пакета СМС - информирования Минусы высокая стоимость обслуживания карты;

комиссия за снятие в ПВН собственного банка Дата актуализации 07.02.2019 10:46 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.