Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) технология MirAccept Бонусы другое 1 балл за каждые 100 руб., потраченные на совершение покупок по карте на общую сумму не менее 15 000 руб. в месяц; цена одного балла определяется банком и доводится до клиентов Начисление процентов на остаток средств на счете 2% годовых - от 15 000 до 30 000 руб.; 3% годовых - от 30 000 руб.; 4% - свыше 50 000 руб.; проценты не начисляются при остатке до 15 000 руб. от 2% до 4% Выпуск и обслуживание 1 428 ₽ 600 руб. в год - обслуживание карты;

69 руб. в месяц - плата за пакет услуг "Тройная выгода" Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в неделю Дополнительная информация конвертация - по курсу банка+1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков Минусы высокая стоимость обслуживание карты Особые ограничения пакет дополнительных сервисов "Тройная выгода" подключается только к картам с технологией бесконтактной оплаты Дата актуализации 21.01.2019 15:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.