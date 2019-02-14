Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи Начисление процентов на остаток средств на счете 7% годовых начисляется при выполнении одновременно двух условий: поддержание ежедневного остатка и совершение покупок в сумме не менее 1 400 000 руб. за расчетный период, в остальных случаях - 3% годовых от 3% до 7% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%

2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах Снятие наличных в ПВН других банков 2% от суммы, мин. 200 руб.

2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 1 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 19% годовых;

конвертация, комиссия - 0,5% от суммы по операциям оплаты товаров и услуг, 5,5%-по прочим операциям;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

возраст клиента - от 14 лет Дата актуализации 14.02.2019 10:48 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.