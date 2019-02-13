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Карта для покупок

Visa Platinum «Карта для покупок» — Почта Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 700 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay/ Apple Pay
Выпуск и обслуживание
700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • смена ПИН-кода - бесплатно;
  • СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
  • услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
Дата актуализации
13.02.2019 14:57
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта для покупок» в 1570 городах России
7 143
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 392
Банкоматы 376
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба