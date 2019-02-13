Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay/ Apple Pay Выпуск и обслуживание 700 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц Дополнительная информация смена ПИН-кода - бесплатно;

СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;

услуга доставки карты Почтой России - 100 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков Дата актуализации 13.02.2019 14:57 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.