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Томскпромстройбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Дебетовая Мир

Мир Классическая — Томскпромстройбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)

технология MIRAccept

Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 40 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 40 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная со второго;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • неразрешенный овердрафт - 146% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • отсутствие комиссии за снятие до 40 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая комиссия за снятие свыше 40 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
07.02.2019 15:27
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 6 городах России
470
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
Отделения и банкоматы
в вашем городе Томск
Отделения 5
Банкоматы 28
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Телефоны
(3822) 26-59-31