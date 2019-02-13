Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 500 - 700 ₽ со 2-го года: 300 руб. 200 руб. на 1 год / 300 руб. на 2 года / 400 руб. на 3 года - плата за выпуск;

300 руб. в год - за обслуживание счета Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 300 руб.

0,8% - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 300 руб.

0,8% - в ПВН банка Уралсиб Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

комиссия за конвертацию - 1% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая плата за СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб Дата актуализации 13.02.2019 13:07 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.