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Тамбовкредитпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Дебетовая Мир

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 300 до 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 - 500 ₽

со 2-го года: 100 руб.

  • 200 руб. на 1 год / 300 на 2 года / 400 руб. на 3 года - плата за выпуск;
  • 100 руб. в год - за обслуживание счета
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,8% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,8% - в ПВН банка Уралсиб
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
  • комиссия за конвертацию - 1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков
Дата актуализации
13.02.2019 13:07
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 7 городах России
368
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Справочная информация
АО «Банк «Тамбовкредитпромбанк»
Адрес
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тамбов
Отделения 6
Банкоматы 6
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Телефоны
(4752) 72-05-08