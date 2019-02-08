Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ Первоначальный взнос: 60 000 руб. Выпуск и обслуживание 45 $ 3 000 руб.(эквивалент) Первоначальный взнос: 60 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 39 € 3 000 руб.(эквивалент) Первоначальный взнос: 60 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,65% - на территории РФ

1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0,65% - на территории РФ

1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,65% - на территории РФ

1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0,65% - на территории РФ

1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. (эквивалент) в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,65% - на территории РФ

1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0,65% - на территории РФ

1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. (эквивалент) в день Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент);

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка на день операции Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков на территории РФ Минусы требуется первоначальный взнос Дата актуализации 08.02.2019 12:38 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.