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Еврофинанс Моснарбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

Visa Platinum — Еврофинанс Моснарбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 5 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
5 000 ₽
Первоначальный взнос: 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,65% - на территории РФ
  • 1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,65% - на территории РФ
  • 1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент);
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка на день операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков на территории РФ
Минусы
  • требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
08.02.2019 12:38
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 1 городе России
465
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
Адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Сайт
www.evrofinance.ru
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Телефоны
8 800 200-86-00 — единая справочная служба