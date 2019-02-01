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чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay (для Visa) Бонусы другое

благотворительность МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"): 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;

7% в трех выбранных клиентом категориях "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "Путешествия";

1% за покупки в других категориях;

50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 10 000 баллов в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 6,5% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. от 0,1% до 6,5% Начисление процентов на остаток средств на счете 1% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. (в эквиваленте) от 0,1% до 1% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. (в эквиваленте) от 0,1% до 0,5% Выпуск и обслуживание 50 000 ₽ за пакет услуг "Платиновый" Выпуск и обслуживание 807 $ 50 000 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Платиновый" Выпуск и обслуживание 683 € 50 000 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Платиновый" Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 5 долл. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 5 евро (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 48 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

выпуск карты Priority Pass - бесплатно;

бесплатные страховые программы Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в любых банкоматах;

премиальные услуги: консьерж-сервис, карта Priority Pass, страховые программы;

начисление процентов на остаток;

бонусная программа Минусы дорогое обслуживание Особые ограничения выпускается в рамках пакета услуг "Платиновый" Дата актуализации 01.02.2019 09:34 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.