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Московский Кредитный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Премиальная

MasterCard Black Edition — Московский Кредитный Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 50 000 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Black Edition — Московский Кредитный Банк
  • Visa Infinite — Московский Кредитный Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Infinite
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay (для Visa)
Бонусы
  • другое
  • благотворительность

МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):

  • 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;
  • 7% в трех выбранных клиентом категориях "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "Путешествия";
  • 1% за покупки в других категориях;
  • 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн

мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 10 000 баллов в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 6,5%
6,5% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
50 000 ₽

за пакет услуг "Платиновый"

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • выпуск карты Priority Pass - бесплатно;
  • бесплатные страховые программы
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных в любых банкоматах;
  • премиальные услуги: консьерж-сервис, карта Priority Pass, страховые программы;
  • начисление процентов на остаток;
  • бонусная программа
Минусы
  • дорогое обслуживание
Особые ограничения
  • выпускается в рамках пакета услуг "Платиновый"
Дата актуализации
01.02.2019 09:34
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Сайт
www.mkb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба