Московский Кредитный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Премиальная
MasterCard Black Edition — Московский Кредитный Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 50 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 807 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 683 €
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Infinite
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay (для Visa)
Бонусы
- другое
- благотворительность
МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):
- 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;
- 7% в трех выбранных клиентом категориях "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "Путешествия";
- 1% за покупки в других категориях;
- 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн
мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 10 000 баллов в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 6,5%
6,5% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 1%
1% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. (в эквиваленте)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 0,5%
0,5% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. (в эквиваленте)
Выпуск и обслуживание
50 000 ₽
за пакет услуг "Платиновый"
Выпуск и обслуживание
807 $
50 000 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Платиновый"
Выпуск и обслуживание
683 €
50 000 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Платиновый"
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
5 долл. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
5 евро (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 48 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- выпуск карты Priority Pass - бесплатно;
- бесплатные страховые программы
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных в любых банкоматах;
- премиальные услуги: консьерж-сервис, карта Priority Pass, страховые программы;
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
Минусы
- дорогое обслуживание
Особые ограничения
- выпускается в рамках пакета услуг "Платиновый"
Дата актуализации
01.02.2019 09:34
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 100-48-88 — единая справочная служба