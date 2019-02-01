Дебетовая Platinum (пакет Почетный клиент)
- стоимость обслуживания 1 800 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 27 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 24 €
- бонусная программа
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
- Мир Премиальная
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;
- Garmin Pay для Visa
- другое
- благотворительность
МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):
- 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;
- 5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "ЖКХ" (с 1.01.2019 по 31.03.2019);
- 1% за покупки в других категориях;
- 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн
мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 3 000 баллов в месяц
за пакет услуг "Почетный клиент", плата не взимается для пенсионеров, получающих пенсию через банк
1 800 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Почетный клиент", плата не взимается для пенсионеров, получающих пенсию через банк
1 800 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Почетный клиент", плата не взимается для пенсионеров, получающих пенсию через банк
0%
0%
- 250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);
- 0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц)
250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
0%
0%
- 5 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);
- 0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) (в эквиваленте)
5 долл. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
0%
0%
- 5 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);
- 0% от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) (в эквиваленте)
5 евро (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- 30% скидка на операции в МКБ Онлайн / МКБ Мобайл;
- возможен выпуск до 3-х бесплатных карт (1 карта Platinum и 2 карты Gold)
- не требуется
- не требуется
- бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
- карта выпускается в пакете услуг "Почетный клиент";
- бесплатная доставка по Москве и Московской области
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-48-88 — единая справочная служба