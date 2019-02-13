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Дебетовая Black Edition
Mastercard World Black Edition — Кошелев-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 2 500 до 19 000 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 6%
5% годовых начисляются при сумме операций оплаты товаров и услуг от 0,1 руб. до 30 000 руб. в месяц, 6% годовых - свыше 30 000 руб.
Выпуск и обслуживание
2 500 - 19 000 ₽
со 2- года: 0-18 000 руб.; за выпуск карты единовременно взимается 2 500 руб., со 2-го месяца комиссия за обслуживание составляет 1 500 руб. в месяц, при совершении покупок на сумму более 30 000 руб. и среднемесячном остатке не менее 200 000 руб. ежемесячная плата не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - первые 10 снятий за календарный месяц;
- 1%, мин. 50 руб. - свыше 10-ти снятий за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - первые 10 снятий за календарный месяц;
- 1%, мин. 50 руб. - свыше 10-ти снятий за календарный месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 500 000 руб. в день, 3 000 000 в месяц
Дополнительная информация
- бесплатно предоставляется СМС-информирование, консьерж сервис, страхование для выезжающих за рубеж;
- кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 3% от суммы операции;
- комиссия за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требований об обороте и остатке;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;
- 10 операций по снятию наличных бесплатно в устройствах сторонних банков;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
13.02.2019 15:22
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Black Edition» в 6 городах России
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
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(846) 251-00-00