2 500 - 19 000 ₽

со 2- года: 0-18 000 руб.; за выпуск карты единовременно взимается 2 500 руб., со 2-го месяца комиссия за обслуживание составляет 1 500 руб. в месяц, при совершении покупок на сумму более 30 000 руб. и среднемесячном остатке не менее 200 000 руб. ежемесячная плата не взимается