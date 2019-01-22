Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых - на ежедневный остаток от 50 000 руб. до 200 000 руб.; 0% - до 50 000 руб. и свыше 200 000 руб. 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 20 000 руб. в месяц;1% - от 20 000 руб. до 3 000 000 руб. в месяц;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1% - до 3 000 000 руб. в месяц;7% - свыше 3 000 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в сутки: в банкомате банка и других банках - 100 000 руб.; в ПВН банка - 300 000 руб.; месячный лимит на снятие наличных - 3 000 000 руб. Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков Особые ограничения карта оформляется пенсионерам, сотрудникам бюджетной сферы Дата актуализации 22.01.2019 14:41 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.