Новобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
4% годовых - на ежедневный остаток от 50 000 руб. до 200 000 руб.; 0% - до 50 000 руб. и свыше 200 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 20 000 руб. в месяц;1% - от 20 000 руб. до 3 000 000 руб. в месяц;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1% - до 3 000 000 руб. в месяц;7% - свыше 3 000 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в сутки: в банкомате банка и других банках - 100 000 руб.; в ПВН банка - 300 000 руб.; месячный лимит на снятие наличных - 3 000 000 руб.
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется пенсионерам, сотрудникам бюджетной сферы
Дата актуализации
22.01.2019 14:41
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 7 городах России
Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
- Адрес
- 173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Великий Новгород
- Телефоны
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(8162) 50-11-01