Пенсионная
- стоимость обслуживания от 25 до 300 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- Mastercard Gold
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- другое
начисление СНГБ-бонусов за покупки по карте, которые в последующем могут быть конвертированы в денежные средства; начисленные СНГБ-бонусы становятся доступными для конвертации и зачисления на картсчет, если достигнут минимальный порог - 500 СНГБ-бонусов, при сроке действия бонусов - 1 год 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 000, при сроке действия бонусов - 1,5 года 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 500; начисление бонусов:
- 5% от операций за оплату товара в магазинах сувениров/подарков, в торговле по почте/телефону, за оплату аренды авто, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 2% от операций за оплату авиа и ж/д билетов, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1,5% от суммы совершенной операции за оплату топлива (бензина, газа), но не более 1 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1% от оплаты услуг проживания в гостиницах, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 0,55% от суммы всех других операций, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
клиенты имеют возможность осуществить смену категории не более 1 раза в календарный месяц на следующих условиях:
- 3% от операций за оплату топлива (макс. - 1 000 СНГБ-бонусов в месяц) или за оплату авиа/жд билетов (макс. - 3 000 СНГБ-бонусов в месяц);
- 7% при при выборе категории "Именинник", макс. 3 000 бонусов в месяц;
- 0,55% от все покупок, но не более 3 000 бонусов в месяц
со 2-го года: ** 0-300 руб.**; по 25 руб. в месяц; со второго месяца при покупках на сумму не менее 5 000 руб. или сумме пополнения от 8 000 руб. ежемесячная плата не взимается
- 0% - до 300 000 рублей в сутки
- 5% - свыше 300 тыс. рублей в сутки
- 0% - до 300 000 рублей в сутки
- 5% - свыше 300 тыс. рублей в сутки
1% + 75 руб.
2%, мин. 210 руб.
- блокировка карты - 300 руб.;
- стоимость СМС-информирования - 25 руб. в месяц;
- конвертация по курсу ЦБ+2% от суммы;
- запрос баланса в устройствах банка - 50 руб, в устройствах других банков - 55 руб.
- не требуется
- не требуется
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требований об обороте и остатке;
- наличие бонусной программы;
- невысокая стоимость СМС-информирования:
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
- карта предназначена для зачисления пенсий и других социальных выплат, требуется наличие пенсионного удостоверения
- российский рубль
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба