Тамбовкредитпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Maestro
MasterCard Cirrus/Maestro — Тамбовкредитпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 600 до 750 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
600 - 750 ₽
со 2-го года: 300 руб.
- 300 руб. на 1 год / 350 руб. на 2 года / 450 руб. на 3 года - плата за выпуск;
- 300 руб. в год - за обслуживание счета
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 300 руб.
- 0,8% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 300 руб.
- 0,8% - в ПВН банка Уралсиб
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- комиссия за конвертацию - 1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб;
- невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
- высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
13.02.2019 13:07
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Maestro» в 7 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Тамбовкредитпромбанк»
- Адрес
- 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тамбов
- Телефоны
-
(4752) 72-05-08