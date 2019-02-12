Вход
Вологжанин, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Дебетовая Мир Классическая

Мир Классическая — Вологжанин
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 400 ₽
  • cash back до 10%
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
до 10%

до 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг у партнеров программы;

Выпуск и обслуживание
0 - 400 ₽

плата за обслуживания не взимается в случае осуществления покупок на сумму не менее 120 000 руб. в течение года

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 200 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ + 0,3% от суммы операции;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. (ВТБ и Почта Банк - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание
Дата актуализации
12.02.2019 15:07
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Классическая» в 5 городах России
340
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 9
Банкоматы 19
посмотреть на карте
Телефоны
(8172) 21-18-19