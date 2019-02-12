Вологжанин, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная — Вологжанин
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 800 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Cash Back
до 10%
до 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг у партнеров программы
Выпуск и обслуживание
0 - 800 ₽
плата за обслуживания не взимается в случае осуществления покупок на сумму не менее 240 000 руб. в течение года
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 0,3% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. (ВТБ и Почта Банк - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров;
- невысокая стоимость обслуживания;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
12.02.2019 15:07
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Премиальная» в 5 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
(8172) 21-18-19