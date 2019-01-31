Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back от 0,7 до 5% 5% от покупок в категориях "АЗС", "Красота и здоровье" или "Кафе, бары, рестораны, фастфуд"; клиент может выбрать один из трех вариантов выплаты повышенного вознаграждения

0,7% от любых других покупок сумма операций по карте - не менее 1 000 руб. в месяц, макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк" Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк" Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, максимум 1 500 000 руб. в месяц; при снятии от 1 000 000 до 1 500 000 руб. в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

комиссия за конвертацию - 2% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах ПАО "Росбанк" - бесплатно, в банкоматах стороннего банка на территории РФ - 20 руб., за пределами РФ - 0,5 долл.;

задолженность по неразрешенному овердрафту - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПАО "Росбанк" Минусы обслуживание оплачивается за несколько лет вперед Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года Дата актуализации 31.01.2019 22:52 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.