Кранбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая с cash back
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 0,7 до 5%
- 5% от покупок в категориях "АЗС", "Красота и здоровье" или "Кафе, бары, рестораны, фастфуд"; клиент может выбрать один из трех вариантов выплаты повышенного вознаграждения
- 0,7% от любых других покупок
сумма операций по карте - не менее 1 000 руб. в месяц, макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 120 руб.
- 0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 120 руб.
- 0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, максимум 1 500 000 руб. в месяц; при снятии от 1 000 000 до 1 500 000 руб. в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- комиссия за конвертацию - 2% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах ПАО "Росбанк" - бесплатно, в банкоматах стороннего банка на территории РФ - 20 руб., за пределами РФ - 0,5 долл.;
- задолженность по неразрешенному овердрафту - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПАО "Росбанк"
Минусы
- обслуживание оплачивается за несколько лет вперед
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
31.01.2019 22:52
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая с cash back» в 8 городах России
Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-04 — единая справочная служба