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Пенсионная карта III
Мир Классическая «Пенсионная карта» — Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5,5%
5.5% годовых начисляется при поступлении пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом РФ, в остальных случаях - 3% годовых
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75% от суммы
- 2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб.
- 2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в устройствах других банков - 15 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 15% годовых;
- комиссия за конвертацию - 0,5% от суммы по операциям оплаты товаров и услуг, 5,5% - по прочим операциям;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- смена ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
Особые ограничения
- карта предназначена для зачисления пенсий или других социальных выплат Пенсионного фонда РФ, органов социальной защиты населения, НПФ
Дата актуализации
14.02.2019 10:51
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная карта III» в 5 городах России
Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
- Адрес
- 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
- Сайт
- www.bcsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 251-42-35