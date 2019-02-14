Вход
Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк), дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Пенсионная карта III

Мир Классическая «Пенсионная карта» — Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5,5%
5.5% годовых начисляется при поступлении пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом РФ, в остальных случаях - 3% годовых
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,75% от суммы
  • 2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб.
  • 2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в устройствах других банков - 15 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 15% годовых;
  • комиссия за конвертацию - 0,5% от суммы по операциям оплаты товаров и услуг, 5,5% - по прочим операциям;
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
  • смена ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
Особые ограничения
  • карта предназначена для зачисления пенсий или других социальных выплат Пенсионного фонда РФ, органов социальной защиты населения, НПФ
Дата актуализации
14.02.2019 10:51
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная карта III» в 5 городах России
704
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
Адрес
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
Сайт
www.bcsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 17
Банкоматы 20
посмотреть на карте
Телефоны
(347) 251-42-35