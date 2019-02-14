Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 5.5% годовых начисляется при поступлении пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом РФ, в остальных случаях - 3% годовых от 3% до 5,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75% от суммы

2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб.

2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в устройствах других банков - 15 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 15% годовых;

комиссия за конвертацию - 0,5% от суммы по операциям оплаты товаров и услуг, 5,5% - по прочим операциям;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

смена ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

бесплатный выпуск и обслуживание карты Минусы требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка Особые ограничения карта предназначена для зачисления пенсий или других социальных выплат Пенсионного фонда РФ, органов социальной защиты населения, НПФ Дата актуализации 14.02.2019 10:51 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.