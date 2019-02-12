Вологжанин, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Приоритет
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 3 000 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- чип
- возможна привязка карты к Samsung Pay и Google Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- до 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг у партнеров программы;
- 1% в торговых точках категории: "Туристические агентства и организаторы экскурсий", "Бакалейные магазины, супермаркеты", "Станции техобслуживания,", "Рестораны -закусочные"
- 1% - от остальных покупок;
- 50 руб. за каждую операцию покупки на сумму от 5 000 руб.;
- мин. сумма операции - 150 руб.;
- макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
до 75 тыс. руб. - 4% годовых, свыше 75 тыс. руб. - 6% годовых, ежеквартальное начисление
Выпуск и обслуживание
0 - 3 000 ₽
- 750 руб. - плата за ежеквартальное обслуживание счета
- ежеквартальная стоимость обслуживания не взимается при соблюдении клиентом следующих условий: среднедневной остаток денежных средств на счете за квартал составляет не менее 100 000 руб., или среднемесячная сумма расходных безналичных операции в квартал составляет не менее 45 000 руб., или суммарное зачисления заработной платы в квартал не менее 180 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ, без взимания комиссии;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. (ВТБ и Почта Банк - бесплатно);
- плата за перерасход средств - 20% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации
12.02.2019 15:18
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Приоритет» в 5 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Вологда
- Телефоны
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(8172) 21-18-19