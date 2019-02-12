Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности чип возможна привязка карты к Samsung Pay и Google Pay Cash Back от 1 до 10% до 10% от безналичных операций по оплате товаров и услуг у партнеров программы;

1% в торговых точках категории: "Туристические агентства и организаторы экскурсий", "Бакалейные магазины, супермаркеты", "Станции техобслуживания,", "Рестораны -закусочные"

1% - от остальных покупок;

50 руб. за каждую операцию покупки на сумму от 5 000 руб.;

мин. сумма операции - 150 руб.;

макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете до 75 тыс. руб. - 4% годовых, свыше 75 тыс. руб. - 6% годовых, ежеквартальное начисление от 4% до 6% Выпуск и обслуживание 0 - 3 000 ₽ 750 руб. - плата за ежеквартальное обслуживание счета

ежеквартальная стоимость обслуживания не взимается при соблюдении клиентом следующих условий: среднедневной остаток денежных средств на счете за квартал составляет не менее 100 000 руб., или среднемесячная сумма расходных безналичных операции в квартал составляет не менее 45 000 руб., или суммарное зачисления заработной платы в квартал не менее 180 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах ВТБ 24, Почта Банк Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ, без взимания комиссии;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. (ВТБ и Почта Банк - бесплатно);

плата за перерасход средств - 20% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие cash back;

возможность отмены платы за годовое обслуживание;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров Дата актуализации 12.02.2019 15:18 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.