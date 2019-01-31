Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 290 ₽ взимается единовременно за выпуск карты, срок действия карты - 5 лет Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%

2,5%, мин. 400 руб. - в иностранных банкоматах Снятие наличных в ПВН других банков 2% от суммы, мин. 200 руб.

2,5%, мин. 400 руб. - в ПВН иностранных банков Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 29 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 44% годовых;

конвертация, комиссия - 0,5% от суммы по операциям оплаты товаров и услуг, 5,5%-по прочим операциям;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

смена ПИН-кода в банкомате банка - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

возраст клиента - от 14 лет Минусы требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка Дата актуализации 31.01.2019 15:59 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.