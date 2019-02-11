Черноморский банк развития и реконструкции, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Моментальная
Мир — Черноморский банк развития и реконструкции
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 200 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
Выпуск и обслуживание
200 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (срок действия карты 3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%, мин. 30 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0,7%, мин. 30 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц; совершение операций в торгово-сервисной сети: 50 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц; изменение лимитов - 150 руб., максимальная сумма снятия денежных средств в сутки может быть установлена в сумме 250 000 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкомата стороннего банка - 10 руб.;
- проценты за пользование неразрешенным овердрафтом - 45% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков
Особые ограничения
- плата за обслуживание оплачивается единовременно за весь срок действия карты - 3 года
Дата актуализации
11.02.2019 12:28
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моментальная» в 22 городах России
Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
- Адрес
- 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
(3652) 54-89-05