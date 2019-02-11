Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

чип Выпуск и обслуживание 200 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (срок действия карты 3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7%, мин. 30 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,7%, мин. 30 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц; совершение операций в торгово-сервисной сети: 50 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц; изменение лимитов - 150 руб., максимальная сумма снятия денежных средств в сутки может быть установлена в сумме 250 000 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкомата стороннего банка - 10 руб.;

проценты за пользование неразрешенным овердрафтом - 45% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков Особые ограничения плата за обслуживание оплачивается единовременно за весь срок действия карты - 3 года Дата актуализации 11.02.2019 12:28 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.