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Московское Ипотечное Агентство, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Московское Ипотечное Агентство
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 500 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
проценты начисляются при наличии в данном периоде не менее одной операции по счету за исключением операций выплаты процентов и при ежедневном остатке в течение отчетного периода в размере до 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин.150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин.150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток
Дата актуализации
07.02.2019 12:47
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
514
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
Адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
Сайт
www.mia.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 380-30-40
8 800 707-20-38 — единая справочная служба