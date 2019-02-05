Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга

возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 1 до 10% 10% от покупок в категории "Рестораны и кафе";

5% от покупок в категории "АЗС";

1% от покупок в других категориях торговых точек;

макс. - 2 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 299 - 3 588 ₽ со 2-го года: 0-3 588 руб.; по 299 руб.; со 2-го месяца ежемесячная плата за отчетный период не взимается случае выполнения одного из условий: совершение покупок на сумму 30 000 руб. и более;

зачисление от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в общей сумме на карту не менее 70 000 руб.;

поддержание ежедневного остатка в размере не менее 50 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб.

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб.

0% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных через банкоматы: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

СМС-информирование - 69 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН партнеров;

возможность отмены платы за годовое обслуживание при выполнении требований об обороте, остатке или зачислениях Минусы высокая стоимость СМС-информирования;

высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности;

крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.) Дата актуализации 05.02.2019 12:24 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.