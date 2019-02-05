Банк «Санкт-Петербург», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Visa Cash Back
Visa Classic «Cash back» — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 299 до 3 588 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга
- возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 10% от покупок в категории "Рестораны и кафе";
- 5% от покупок в категории "АЗС";
- 1% от покупок в других категориях торговых точек;
- макс. - 2 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
299 - 3 588 ₽
со 2-го года: 0-3 588 руб.;
по 299 руб.; со 2-го месяца ежемесячная плата за отчетный период не взимается случае выполнения одного из условий:
- совершение покупок на сумму 30 000 руб. и более;
- зачисление от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в общей сумме на карту не менее 70 000 руб.;
- поддержание ежедневного остатка в размере не менее 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН партнеров;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание при выполнении требований об обороте, остатке или зачислениях
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования;
- высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности;
- крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.)
Дата актуализации
05.02.2019 12:24
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Cash Back» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба