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Fresh-карта Gold

Visa Gold — РТС-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
в банкоматах и ПВН банка - 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц; 150-300 руб. - стоимость установления индивидуальных лимитов
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб./ 1 долл./ 1 евро в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб./ 1 долл./ 1 евро;
  • конвертация по курсу банка;
  • технический овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков ( по картам в рублях);
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
08.02.2019 16:51
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Fresh-карта Gold» в 3 городах России
352
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Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
Адрес
445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 2
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Телефоны
(8482) 31-20-00