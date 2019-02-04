начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:

2 балла за каждые потраченные 200 руб. за любые покупки;

начисление бонусов при оплате покупок на АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК»:

2 балла за каждые потраченные 200 руб. при сумме общих безналичных покупок менее 15 000 в месяц;

3,6 баллов за каждые потраченные 200 руб. при сумме операции от 15 000 до 30 000 руб. в месяц;

7,6 баллов за каждые потраченные 200 руб. при сумме операции от 30 000 руб. в месяц;

максимальная сумма начисления бонусных баллов - 3 000 в месяц