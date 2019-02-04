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Семейная команда Премиальная
Мир Премиальная «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 999 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- технология Мир Accept
Бонусы
- заправки
начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:
- 2 балла за каждые потраченные 200 руб. за любые покупки;
начисление бонусов при оплате покупок на АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК»:
- 2 балла за каждые потраченные 200 руб. при сумме общих безналичных покупок менее 15 000 в месяц;
- 3,6 баллов за каждые потраченные 200 руб. при сумме операции от 15 000 до 30 000 руб. в месяц;
- 7,6 баллов за каждые потраченные 200 руб. при сумме операции от 30 000 руб. в месяц;
максимальная сумма начисления бонусных баллов - 3 000 в месяц
Выпуск и обслуживание
999 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%, 1% - в валюте, отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%, 1% - сверх лимита на снятие наличных денежных средств по карте в день, но не более предельного лимита в месяц
- 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - первые пять операций в течение месяца, далее 1%, мин. 79 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
- участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- бесплатное СМС-информирование;
- пять бесплатных операций в месяц в банкоматах стороннего банка;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;
- наличие бонусной программы
Дата актуализации
04.02.2019 12:40
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейная команда Премиальная» в 24 городах России
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт